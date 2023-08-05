越泰大米需求增 業界：米價月底恐升

【本報訊】全球最大食米出口國印度上月宣布禁止出口部分種類白米，以平抑國內米價，影響全球食米供應，導致米價上升。食米進口商指印度一向供應全球40%白米，禁出口有機會搶高米價，而本港所進口的泰國或越南米已現增幅，料米價稍後會升至少10%。

印度停部分白米出口 身兼註冊食米進口商的香港餐飲聯業協會會長黃家和說，印度白米出口量達2,000多萬公噸，佔全球逾40%，擔心禁令會引起全球米荒，使其他地區對泰國及越南米需求大增而搶高米價。泰國或越南米價格已上升至超過500美元一公噸，若各國加大其他米類進口量，或令本港進口食米價格上升。

不過，黃家和提到，本地食米進口商均至少有個多月米糧儲備，相信零售價格短期內未必反映到外圍米價，升幅或要待月底才出現，預計屆時米價會升10%至15%。若印度禁令延長至兩個月以上，估計米價大概會上升30%或以上，零售價將會在10月才上升。

香港米行商會理事長陳建年則稱，本港很少進口印度白米，進口的以較優質的越南及泰國香米為主，而印度禁止部分白米出口，不會直接影響整體食米供應和價格，相信對本港食米供應不會有大問題。

陳又說，食米零售價格視乎進口商入貨時間，一般香港有15天儲糧，而米商亦有存貨等，現時食米供應仍維持正常，呼籲市民毋須擔心。