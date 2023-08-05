鄒家成：民主派目的爭取過半議席

鄒家成

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的鄒家成首日出庭自辯。鄒形容民主派取過半議席從來不可能，猶如神話，但他仍希望透過初選，宣揚香港民族理念。他坦承在協調會議中，主動提出改用「會」運用權力否決財案，民主黨代表反對，認為這或會令他們失去中產和「淺藍」選票，鄒當時即質問，「你哋瞓醒未！」

稱如神話一樣不可能 鄒家成稱，確立民族地位是其從政願景，但他強調，這和香港獨立無關。以他理解，爭取過半議席就是民主派辦初選目的，但這如神話一樣不可能。正因如此，更要選出最多具備抗爭意志的代議士入議會，尋求更大的制衡力量。

鄒憶述，2020年5月新界東初選協調會議，戴耀廷提出「會積極運用權力，包括否決財案，逼特首回應五大訴求」，鄒當時即提出動議刪除「積極」二字，而用「會」運用權力，謂如果政府沒回應五大訴求，「就投否決囉」。惟會議主持人卻敷衍他，他不滿主持方式，討論因此變得激烈。會後他有就會上態度向戴耀廷道歉。

鄒在庭上強調，五大訴求是唯一優先標準，去考慮會否就財案投反對票，即如果財案有提及促成訴求的內容，他便再審視其他部分，再決定投票取態。法官質疑，其實政府回應訴求與否，未必會反映在財案，例如2015年沿水事件獨立調查委員會，就不能在財案讀到。鄒堅稱相信財案會反映。法官最後指，關鍵不在於鄒的理解正確與否，而在於其理解如何影響他的作為。案件編號：HCCC 69/2022