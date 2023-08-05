段崇智病假缺席改革會議 議員斥中大管治比幼稚園不如

議員管浩鳴質疑校長似乎一路避開，直言中大管治問題駭人聽聞，「連一間幼稚園都不如」。他表示立會不是「洪水猛獸」，只是將過往不清楚的事令公眾知悉，關注署任校長機制，質詢下次開會時是否還由署理校長出席。議員梁子穎認為校長逢事就有病，質疑他不再適合擔任中大校長，是否要另聘一位不會經常病的校長。查逸超回應稱只是通知主席將有署任安排，有時更是事情發生了才接到通知。

議員校董應否維持3席是草案爭議點之一，校董會提出在校董會精簡整體人數的情況下，希望考慮縮減議員校董的席位。有份提出草案的張宇人認為「唔少得」，表示改組後的校董會將有很多事要做，且是長期工作。他指出以前校董會一年開兩次會，一次不到一個鐘，以後不會有這樣的事發生。至於有人不滿評議會和議員校董的比例，他認為是有人抬高自己，壓低立法會議員身價。另一議員鄧飛亦認為議員校董比例應和其他大學相若，如果減少恐會向社會發放矛盾的訊息。