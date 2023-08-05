理大生煽動分裂案上訴至終院

【本報訊】理工大學學生呂世瑜被指在網上發布危害國家安全的貼文，去年在區院承認煽動他人分裂國家罪，原審法官以5年半監禁作量刑起點，由於國安法列明，情節嚴重者須處5年以上監禁，而原審認為此案屬情節嚴重，故即使被告認罪，仍不能獲得一般三分之一刑期扣減，只可減刑至5年。呂就刑期扣減事宜提出上訴，遭上訴庭駁回後，再向終院提終極上訴。

無海外法官參與 司法機構網頁顯示，終院已排期下周三（9日）早上開庭審理，由5名本地法官審理，並無海外非常任法官參與。

本案26歲上訴人呂世瑜。根據司法機構網頁，審理案件的5名終院法官，包括首席法官張舉能，3名常任法官李義、霍兆剛及林文瀚，以及終院非常任法官陳兆愷。聆訊預計需時一天。

上訴人提出須交由終院釐定的法律觀點是《港區國安法》第21條提及案件中，「情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑」，該如何恰當詮釋，特別是判監5年以上是否屬強制性？

另外就《港區國安法》第33條提及有3項可作減刑的因素，該如何恰當詮釋，如無一符合，是否有任何其他求情因素可作減刑。上訴庭指出，這是首次有人挑戰涉違國安法案件的量刑基準，涉及廣泛及重大法律爭議，之前已批出上訴至終院許可證明書。案件編號：FACC 7/2023