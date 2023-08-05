一家大細暢遊深圳 烈日當空最啱玩水 東網視頻新節目《Yammy帶你Chill》

適逢學生放暑假，不少父母為如何計劃外遊節目而頭痛。東網視頻旗下旅遊節目《Yammy帶你Chill》，帶來豐富的行程，照顧一家大細不同旅遊喜好。節目主持人Yammy化身導遊，介紹受港人青睞的深圳，尋訪色彩繽紛的水上樂園等親子好去處，方便家長為子女安排玩樂地方，又能一解悶熱暑氣。