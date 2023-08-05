一家大細暢遊深圳 烈日當空最啱玩水 東網視頻新節目《Yammy帶你Chill》
適逢學生放暑假，不少父母為如何計劃外遊節目而頭痛。東網視頻旗下旅遊節目《Yammy帶你Chill》，帶來豐富的行程，照顧一家大細不同旅遊喜好。節目主持人Yammy化身導遊，介紹受港人青睞的深圳，尋訪色彩繽紛的水上樂園等親子好去處，方便家長為子女安排玩樂地方，又能一解悶熱暑氣。
購物錦囊 北上付款好輕鬆
節目中亦會推介關於敦煌的數字光影藝術展覽，希望帶給觀眾視覺震撼。對於港人在深圳吃喝玩樂期間，往往會出現付款困難問題，Yammy在節目尾段送上「購物錦囊」，除了介紹香港支付寶外，港人更可以用八達通App，在深圳指定地點的自助發卡機申請實體卡，以便在羅湖大型商場、食肆等地方拍卡消費。
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