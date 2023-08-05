終止聘用流程縮短 篩走劣績公務員

倘輔導培訓無改善 暫停發放增薪點 行政長官在去年的《施政報告》中提出強化公務員管理，如有工作表現持續欠佳的公務員經督導和輔助後仍沒有改善，應及時終止聘用。公務員事務局局長楊何蓓茵昨日表示，目前機制的程序過於繁複冗長，已檢視有關機制，在確保公平公正的原則下，簡化工作表現持續欠佳公務員退休的機制，進一步強化表現管理，維持公務員團隊的專業高效，從而提升治理效能。

當局表示，管理人員對工作表現持續欠佳的公務員會先透過輔導、培訓或其他適當的行政措施，協助其作出改進，而當有關措施並不奏效時，便會根據《公務人員（管理）命令》第12條採取行動，為公眾利益着令有關人員退休。

觀察期僅可延長一次 精簡流程後，有關人員由原先擁有4次提交申請書的機會，改為在兩個主要步驟提交申述書，既保障了有關人員有足夠機會作出申述，同時亦能改善機制的效率；規定工作表現持續欠佳人員須在指明的期間內改善工作表現至可接受水平的「觀察期」只能於特定情況下延長一次，可減少管理層因猶豫不決而拖延作出決定；「觀察期」過後，部門亦毋須再設「獨立委員會」尋求意見。管理層在現行機制下，需要檢視是否向相關公務員發放增薪點，簡化機制後，將規定暫停或延遲向相關公務員發放增薪點。

楊何蓓茵表示，已在政府總部與公務員團體代表會面，並就上述措施徵詢公務員敍用委員會的意見，並正收集職方的意見，目標在本年內向全體公務員公布執行新程序及內容。她指，政府對工作表現持續欠佳者的公務員，必須果斷地去蕪存菁，不能讓個別表現持續欠佳者影響公務員團隊士氣和拖低政府整體表現。簡化程序後，可在確保公平公正的原則下，改善效率和成效，與時並進。