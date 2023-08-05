曾服藥物司維拉姆 腎衰竭婦併發症亡

【本報訊】腎衰竭患者部分會同時患有高磷血症，需服用「司維拉姆」（sevelamer）藥物治療。不過，聯合醫院腎科團隊公布，一名患有末期腎衰竭，接受「洗肚」治療的60歲女士，服用「司維拉姆」後致腸胃道損傷和腹膜炎，最終因感染併發症而死亡，屬全球首例。

醫生為她診斷時，發現其腹膜透析液有大腸桿菌，故使用腹腔注射「慶大霉素」（intra-peritoneal gentamicin）及「頭孢他啶」（ceftazidime），又除去患者的腹膜透析導管，以助治療腹膜炎，但病情仍未受控，更出現腸阻塞。醫生為她緊急手術期間，發現其結腸有潰瘍性發炎，並有一個直徑兩毫米的破洞，最終切除其左半結腸。病人術後情況無好轉，最終在院內感染肺炎離世。