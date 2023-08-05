入境處反黑工拘8人 揭3假難民搶飯碗

【本報訊】入境處本周一連4日（7月31日至8月3日）在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「機靈行動」及「曙光行動」，以及連同另一執法部門的「風沙行動」。行動中共拘捕了7名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。據悉，被捕者中有3人是假難民。

內地女涉非法從事水貨活動 行動中，入境處特遣隊人員搜查了36個目標地點，包括工業大廈、餐廳及貨倉等，共拘捕7人，當中兩男一女持「行街紙」，據悉，3人均是假難民，來自印度、巴基斯坦及菲律賓，被捕時從事收垃圾工人及收銀工作。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名男子。另外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路拘捕一名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地女旅客。

入境處表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。違者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者最高可處罰款50萬元和監禁10年。