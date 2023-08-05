堅拒「印傭零收費」 約見總領事捍衞

港府促一視同仁 研拓來源地解困 印尼政府計劃落實「印傭零收費」安排，政策實施後，要求包括香港在內的海外僱主額外承擔約4,000至5,000元的行政費用，但台灣的僱主卻不受此限。勞工及福利局局長孫玉菡表示，已約見印尼駐港總領事表達立場，捍衞香港利益，強調印尼應一視同仁，聘用印傭雜費不應改由僱主承擔。

孫玉菡昨日出席活動後表示，港府非常關注近日有關印傭就業服務費用的討論，稍後將親自約見並去信印尼駐港總領事，再次重申政府立場。他強調，在2021年開始，港府已多次向印尼方面表達立場，為維持香港與印尼雙方友好互惠的合作關係，印尼輸出印傭的安排若有任何變動，都不應增加香港僱主的負擔，或影響印傭來港就業的機會。

孫續說，從長遠角度而言，港府會積極開拓外傭來源地，勞工處將會約見柬埔寨及孟加拉駐香港總領事，積極探討是否可以從其他地方開拓外傭來源地的可能性。他亦希望印尼一方，可找到一個妥善處理的辦法，認為任何措施都不應針對香港，相反應一視同仁，以捍衞香港的利益。

新例要求僱主繳近$5000行政費 為了保障印傭權益，及減少印傭的財政負擔，印尼政府去年3月通過新法例，要求新聘用印傭的僱主完全承擔相等於傭工一個月工資的行政費，包括當地介紹所收取的招聘費，費用一般約4,000至5,000元，而印傭只承擔訓練費。印尼當局亦提供半年緩衝期，措施理應去年9月全面落實。

另外港府早前宣布，將暫停執行現有26個非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，被問到大概何時推行。孫玉菡表示，勞工顧問委員會已召開會議，資方、勞方和港府正針對細節討論，並討論得七七八八，預料會在本月底至下月初公布更多細節。他強調會在保障本地工人優先就業的原則下輸入勞工。