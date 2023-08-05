中環海濱潑水音樂節 今明上演

【本報訊】炎炎夏日之下，中環海濱今明兩日舉行潑水音樂節，期間有40個音樂單位表演。主辦單位稱一直很想在港舉行潑水音樂節，惟過去3年疫情未能實行，期望能吸引大量旅客及市民參與，相信能成為全球最大型潑水音樂派對。

40音樂單位表演 日射20萬公升水 「S2O亞洲潑水音樂節-香港站」在中環海濱活動空間舉行，下午1時開始入場。音樂派對以「能量」為主題，主辦單位搭建了20米高、70米闊的「巨型水塔萬人舞台」，並邀得多個世界級DJ，以及per se等逾40個音樂單位輪流表演；舞台亦配以噴水系統，能隨着音樂節拍每日射出20萬公升水。主辦單位相信所有參加者均會全身濕透。

音樂節創辦人Pulin Milintachinda疫情前常來港，十分欣賞及喜愛香港這個國際大都會，而音樂節於2015年首度於泰國曼谷舉行後，他一直期待在港舉辦盛事，相信隨着社會復常，旅客會陸續到訪香港，音樂節能夠令旅客及市民享受音樂狂歡及濕身快感。

策劃人Carvin Chan則稱，香港為全球首個在市中心核心地段舉行的亞洲潑水音樂節，在維多利亞港的天際線襯托下，與過去的同類音樂節並不一樣。

音樂節尚餘極小量門票，主辦單位提醒場內不設現金消費，建議預先準備電子支付方式，亦避免穿着易吸水質地的服飾，如牛仔褲或綿質運動褲等，以及應穿着鞋底有包頭的防水防滑涼鞋，同時建議入場人士帶備非玻璃空水樽，可於場內免費斟水。另外，場地嚴禁攜帶自拍桿、雨傘、水槍等物品。