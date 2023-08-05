工展會購物節開鑼 人流不多展商滯貨

1蚊1包米吸客 開場5分鐘售罄 疫情後首個工展會購物節昨日在亞洲國際博覽館開鑼，場內分為6大主題展區，逾300個攤位銷售各式商品及美食，有商戶以限量「1蚊1包米」吸客，開場不足5分鐘一元優惠貨品已全數售罄。有參展商表示，開幕第一日早上人流一般，可能與暑假不少港人外遊有關，擔心今年生意額或差過上屆。有市民則指場內試食能增加購物意欲，惟都會審慎消費。

「第3屆工展會購物節」昨日起一連4日舉行，入場費每人10元。場內6大展區包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」等。而今年新增的「為食‧玩天地」主題區，入場人士可以一邊「掃街」，一邊參與免費攤位遊戲。有商戶以「1蚊商品」吸客，限量推出「1蚊米」、「1蚊米粉」等，開場不足5分鐘一元優惠貨品已全數售罄。

場內供試食 增購物意欲 有市民一家大小到訪，雷女士特意帶同小朋友前來消遣，她指昨早入場人流稍為稀疏，氣氛未算熱鬧，但今年場內可提供試食，相信會增加購物意欲，預計消費500元至1,000元左右。但她又坦言會審慎購物，「真係好鍾意先買」。

而參展商則對今年生意額不太樂觀。售賣懷舊小食的參展商周女士認為，今年市道較差，對營業額升幅「希望唔係好大」；加上暑假較多港人選擇外遊消費，預計生意額或比上年更差，即使有遊客到訪，相信對銷情幫助亦不大。

商務及經濟發展局局長丘應樺在開幕禮上表示，本港旅遊業正逐漸復甦，今年上半年有約1,300萬人次訪港，零售業銷貨量按年增長超過兩成。他相信配合消費券的幫助，能有效推動本地消費。

廠商會會長史立德指，對比上年本港處於疫情陰霾下，展會主要目的是要撐企業，為冰封已久的零售業帶來暖流；隨着社會逐漸復常，他相信恢復通關後遊客數字會不斷上升，零售業市道會轉好。