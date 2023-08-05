福田香園圍口岸 勢延長服務

【本報訊】有政黨約見政府及港鐵代表，要求延長港鐵「落馬洲支綫」管制站福田口岸的服務時間、以及加密往來落馬洲站的班次等。會議後，議員劉國勳引述當局及港鐵表示，口岸延長開放時間，技術上無問題，公共交通可以配合，港鐵亦願意調動班次，表明支持落馬洲與羅湖口岸開放時間看齊，至午夜12時。另香園圍/蓮塘口岸的服務時間亦可延長服務時間，由早上6時半至晚上11時。但由於涉及兩地事務，需與內地啟動有關商討程序。

接駁交通待加強

劉國勳說，在保安局、運輸及物流局及港鐵都認為可行情況下，期望政府可盡快與內地商討，盡快落實延長福田口岸的開放時間；當局就延長香園圍/蓮塘口岸開放時間由現時早上7點至晚上10時，改為清晨6時30分至晚上11點的意見有積極回應；就延長落馬洲支綫管制站至晚上11時，劉表示當局和港鐵回應稱願意全面配合。至於加強接駁口岸的公共交通，包括B1；劉指現時香園圍/蓮塘口岸的使用人數較原先口岸設計容量高，與會的運輸及物流局認同要加強B7及B8等路線的服務。被問到取消黑碼進展時，劉指中央已經收到請求，相信很快就有進展，亦要尊重內地的考慮。