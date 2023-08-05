欠交租賃通知書 兩劏房業主判罰

【本報訊】本港仍有大量基層居民生活困苦住劏房，為保障劏房租客，政府實施《業主與租客（綜合）條例》。有兩名劏房業主因違反條例，昨在東區裁判法院分別被定罪及判罰款，兩人分別被判罰款僅2,700元及1.25萬元。自劏房租管條例生效以來，已有6名劏房業主因違反條例而被定罪。

案情指首名業主沒有在規管租賃的租期開始後的60日內向差餉物業估價署署長提交租賃通知書，即表格AR2，該業主承認3項控罪，被判處罰款2,700元。而該名業主早前已因同類事件而被發出警告信，涉嫌再次違反規定，署方經深入調查及搜集證據後，向其提出檢控。

次名業主除了沒有在法定時間內向署長提交表格AR2外，亦要求租客繳付水電費按金，違反《水務設施規例》，估價署今年2月主動巡查單位，經調查及搜集證據後，遂向其提出檢控。該業主承認9項控罪，被判處罰款1.25萬元。

估價署希望這兩宗被定罪個案，能向劏房業主發出強烈訊息，必須嚴格遵守條例下的相關規定；同時提醒劏房租客在條例下所享有的權益。