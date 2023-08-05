粉嶺高爾夫球場用地 納未來5年公營屋規劃
【本報訊】基層市民急需公營房屋協助上樓。政府昨公布最新未來5年各類公營房屋預測建屋量，達到12.88萬個單位；同時亦公布下一個5年，即2028/29至2032/33年度預測落成的公營房屋用地情況，料可提供222.5公頃土地作發展，涉及可興建23.24萬個單位。而近月備受爭議的粉嶺高爾夫球場用地，亦預料於2025/26年度可供發展，所涉土地面積為8公頃，供應1.2萬個公營房屋單位。
房屋局表示，根據今年6月的預測，房委會及房協於2023/24至2027/28年度的公營房屋總建屋量，預計合共約為12.88萬個單位，當中包括約8.28萬個公屋及綠置居單位，以及約4.59萬個其他資助出售單位。
新公屋綠置居 多坐落新界
根據最新估算，2024/25年為公屋或綠置居供應「大戶」，可供應約1.9萬個單位；該年度大部分落成項目均位於新界，單是東涌第99區和第100區，共佔一萬伙；而同期市區的綠置居項目，只有油塘高宏苑及北區的清濤苑，分別供應2,000及800個單位。
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