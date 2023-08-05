粉嶺高爾夫球場用地 納未來5年公營屋規劃

【本報訊】基層市民急需公營房屋協助上樓。政府昨公布最新未來5年各類公營房屋預測建屋量，達到12.88萬個單位；同時亦公布下一個5年，即2028/29至2032/33年度預測落成的公營房屋用地情況，料可提供222.5公頃土地作發展，涉及可興建23.24萬個單位。而近月備受爭議的粉嶺高爾夫球場用地，亦預料於2025/26年度可供發展，所涉土地面積為8公頃，供應1.2萬個公營房屋單位。