三隧分流 紅隧車量僅減4%

【本報訊】隨着政府收回西隧，「三隧分流」方案首階段於本月2日正式實施，3條過海隧道實行「633」收費方案。運輸署署長羅淑佩昨在電台節目表示，「633」方案實施後，紅隧車流減少4%，西隧升3%，而東隧則跌1%，早上繁忙時間經西隧兩度往返港島和九龍，過程不到半小時。

羅淑佩表示，當局會繼續密切監察車流，認為分流比想像中明顯，整體運作亦暢順；惟她重申「633」收費屬過渡期，若的士等不同車種的車流變得規律，會研究縮短燈號等候時間，迎接三隧分流次階段，即「不同時段不同收費」。

對於政府會否研究推行電子道路收費，羅淑佩表示，有關政策始終會加重市民負擔，加上推行易通行及首階段「633」的三隧分流收費方案後，於港島北岸，例如告士打道等道路的暢通程度有很大改善，預期接下來推行第二階段的收費方案後，在早上繁忙時間有進一步的分流效果，未必需要推行電子道路收費政策。

西隧明起實施易通行 至於西隧及東隧亦將陸續實施不停車繳費系統「易通行」，西隧將在明日（6日）實施，西隧一帶今日（5日）晚上10時起，分階段實施臨時交通安排。另外，東隧將於本月27日實行，屆時三隧都實施「易通行」，當局目標是在今年內，實施三隧分時段收費。