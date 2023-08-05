8萬人賦閒在家 支援就業淪空話

專心家務提早退休 有餘力補勞動缺口 本港低收入住戶增加，貧富差距問題根深柢固。立法會秘書處昨發表最新的研究報告，利用2021年人口普查數據與過去25年比較，發現低收入住戶當中非從事經濟活動的比例由33.8%倍增至74.1%，多達39.6萬個住戶，人口高齡化令全長者住戶數目大增，由8.6萬個增加至25.3萬個。而非長者成員的低收入住戶中，非從事經濟活動的住戶數目同期飆升約兩倍，由5萬個增至15.7萬個，其中近8萬人為提早退休或主理家務人士。有議員認為，部分年輕人因希望合乎公屋入息要求或怕辛苦，最終減低求職意欲。

「低收入及中低收入住戶特徵」《研究簡報》運用2021年人口普查數據，並與過去25年進行比較，期望得知低收入及中低收入住戶的狀況和問題。報告指出，人口老化令長者住戶大增，由1996年的8.6萬個上升至2021年的25.3萬個，其中23.9萬個住戶並無從事經濟活動。在非長者低收入的住戶當中，非從事經濟活動的住戶數目在期間內也暴升至15.7萬個。

扶貧開支 長者佔近半 秘書處又指，非從事經濟活動的住戶因無工作收入的緣故，為低收入住戶的收入未有上升的重要因素。當中第10個百分位住戶的月入更「向下游」，由2016年5,700元下降17%至2021年的4,700元，但中至高收入住戶收入有所增加，擴大收入差距。不過，在15.7萬個低收入但無從事經濟活動的住戶中，達工作年齡而無從事經濟活動的人數有20萬，其中40.8%為提早退休或主理家務人士。該處認為，若可得知他們不工作原因，並幫助他們，最終可協助本地釋放一定的潛在勞動力。

扶貧開支方面，去年至今年的港府恒常現金福利開支達757億元，較1996至1997年明顯增加。當中與長者有關的福利開支的總額於去年至今年的財政年度上升至373億元，是1996至1997年的12倍以上。就住屋而言，2021年共17萬個低收入和中收入住戶租住私樓。受樓價上升影響，在低收入而有非老人一同租住私樓的成員當中，他們租金佔收入比率中位數於2021年暴增至93.1%，為10年前的2.4倍；中低收入的租金佔收入比的中位數也達到42.8%，顯示租住私人房屋的相關住戶，住屋開支負擔十分沉重。

議員憂為上樓揀工做 議員葛珮帆認為，現時「上車難」，有機會出現因希望可以合乎公屋入息要求而特意尋找收入低的工作，或者部分「辛苦工」無人願意做，最終降低部分人主動尋找工作的意欲。她建議，港府應對症下藥，着力令年輕人發憤圖強。