同類事件屢發生 專家料爐具過近

【本報訊】發生卡式石油氣爐爆炸的616牛肉火鍋專門店，集團旗下有逾10間分店，荃灣分店有職員透露，自從去年區內二陂坊有店舖發生同類事故後，該分店已即時停用卡式石油氣爐，並改為使用電磁爐。據其所知，出事的卡式石油氣爐擺放在電磁爐上面，但因電磁爐的電掣疑沒有關妥，導致電磁爐仍有電流，故此不排除電流影響到卡式石油氣罐，因而引發爆炸。

香港工程師學會燃氣能源分部前主席司徒家成則估計，爆炸原因是兩個卡式石油氣爐擺放過於接近，其中一個爐的石油氣將用盡而沒有火，惟因沒有關上點火掣或取出氣罐，使其仍然不斷有氣體滲出。而旁邊另一個爐則明火燃燒，當滲出的氣體濃度達致飽和，明火爐接觸氣體後產生搶火及閃燃，由於滲出氣體的氣罐屬於真空，閃燃後熱力會被吸回罐內，繼而令氣罐膨脹及發生爆炸。他提醒市民使用卡式石油氣爐時，一旦發現未能點着，應立即把其關上或取出氣罐，以策安全。

至於機電工程署亦有為只用一次的石油氣瓶列出安全指引，氣瓶須用金屬製造，與石油氣相容，並能防蝕及防熱。氣瓶尺寸須與指定氣體用具配合，並須符合相關的國際或國家安全標準。連接位的接頭，表面必須平滑，以方便使用。氣瓶承受震動（程度與運輸途中所承受的相同）後須能保持氣密。在正常運作情況下，氣體應以氣態狀態從氣瓶中抽取，並已採取措施，確保氣瓶從氣體用具移離後不會有氣體釋出。

機電署倡使用時確保通風 而氣瓶在裝注氣體後，每個氣瓶內的氣體存量，必須符合相關國際或國家標準內訂明的規定。並必須在氣體內加有氣味的添加劑，以確保氣體在任何時間均帶有特有氣味。

為確保氣體安全，機電署呼籲市民必須購買和使用經機電工程署批准並附有「GU」標誌的卡式石油氣爐。此外，市民在使用卡式石油氣爐時應留意以下要點：不應平排使用兩個手提卡式石油氣爐；確保使用手提卡式石油氣爐時有足夠的通風；確保在安裝及卸除卡式石油氣瓶時，遠離火燄及熱源；不應使用超過手提卡式石油氣爐爐面的鍋子，以免導致卡式石油氣瓶過熱。