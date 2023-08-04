龍吟虎嘯：美合併同類項打中俄

美國把中國、俄羅斯視為兩大敵手，聯合西方及「世界盟友」或共同對付，或分而治之、先後除之。中俄深知美國的意圖和戰略，並建立了全方位的戰略合作關係，一起對付美國。但態勢上、動作上，總體來說處於守勢和被動，對美國未曾造成直接威懾，也即美國清楚，只要自己不逼得太緊，中俄不會聯手主動出擊、不會先發制人打破美國戰略，美國大可好整以暇，充分準備，伺機而動。

要怎麼「收拾」中俄，美國自信主動權在自己手裏。這樣的局面，對中俄是相當「蝕底」的，絕不宜長期拖下去。誰都知道，長期被動的一方，不爭取主動權的一方，會失去很多制勝的機會，等到敵人發起全面進攻了，要想克敵就要付出更大的代價。

美國要幹掉俄羅斯從2014年布局，若追本窮源，美國從來就視蘇俄為寇仇。蘇聯被美國解體後，俄羅斯一度「全面學習美國」，拜美國為「老大」，欲加入北約。但這並沒有改變老美對俄羅斯的態度，美國盤算的是怎樣進一步肢解俄羅斯、打垮俄羅斯，美國利用歐洲與俄羅斯的宿怨、世仇，以完成盎格魯撒克遜文明整垮俄羅斯異類的「偉大使命」一直不變。

那時的中國也逐漸進入了美國「大國競爭」的視野，奧巴馬要「美國重返亞洲」，希拉妮要用所謂「巧實力」打壓中國。與此同時，在以基督教為宗教底色的盎格魯撒克遜價值觀和意識形態眼裏，「紅色中國」、「東方文化」也是「異教徒」，也是美國「普世價值」的強迫排斥對象，這時的美國開始對打壓中俄「合併同類項」。

美國與中俄為敵是骨子裏的東西，中俄也不會對美國抱有幻想，聯手抗美是「勢所必至，理有固然」。不過，僅僅這樣還不夠，要適切調整被動捱打局面，現階段要加強對俄羅斯打贏俄烏之戰的支援，俄國打贏了，即能挫敗美國的整個戰略意圖，中國對美國鬥爭就能更加有力。