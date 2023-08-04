政情：段崇智又缺席 管牧話用特殊權力

段崇智

立法會今日召開《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》法案委員會第三次會議，但根據出席名單，中大校長段崇智繼續缺席，將由署理校長陳金樑代為赴會。有議員主張使用特權法調查中大管治問題，迫使段崇智出席法案委員會會議。另一方面，中大校董會成員陸觀豪辭任，即時生效。

要等大會表決 最快都10月 法案委員會委員、議員管浩鳴（管牧）認為可以用特權法呢把「尚方寶劍」。佢提到，中大有好多管治問題，包括早前中大醫院延期向政府還款一事，加上今次重組中大校董會爆出咁多糾紛，質疑「校長去咗邊」？指校長親自嚟「解畫」，可動用《權力及特權法》傳召段崇智出席會議。不過，動用特權法唔係咁容易，首先需要通過立法會大會表決先得，但議會目前處於休會期間，因此管牧都預計最快10月，先可以進一步處理特權法事宜。

雖然草案發起人張宇人早前講過，委員會若最快喺10月前完成審議，即可於10月復會後向內會申請重上大會、11月1日三讀通過。但管牧認為，如果段崇智未有就事件解釋，校董會嘅問題未有任何解決，即使完成法案委員會後，或會考慮使用特權法要求段崇智交代。不過佢依家未評估機會有幾大，話到時可能要各黨派傾吓，而自己暫時亦未同政府討論呢個問題。

議員黎棟國則認為，暫時未有需要動用特權法。佢又指現時條例草案就係為咗處理應該做而未做好嘅管治問題，一旦通過條例之後中大校董會管治就會入正軌。

尋日中大證實前議員、資深銀行家陸觀豪辭任校董，即時生效。陸屬於「校董會由香港居民中選任」類別，目前該類別餘下4名校董。