政情：Q版肖像設計圖 尚海龍網上尋寶

議辦開支有限 議員慳得就慳 立法會議員每月不但約有10萬元薪酬，其議員辦事處嘅營運開支，都可以透過提交發票及收據等報銷，譬如職員薪水、文儀用品、報章刊物、宣傳用品、顧問服務等等。雖則限額係每年約莫290萬元，表面睇落好多，不過唔少「數口精」嘅議員會慳住使，選擇用「抵到爛」嘅網購平台買嘢，甚至設計喎。

設計連手續費42蚊有找 設計啲乜嘢？話說議員尚海龍透過網購平台物色一間設計室，為自己設計Q版肖像，以應用於議員職務相關嘅宣傳，如圖片、影片、海報等，其實佢喺每個月嘅工作報告上面，都有附加呢個Q版肖像，至於要付出嘅費用，連埋手續費都可謂「白菜價」，只不過41.63元。其實呢個Q版肖像亦用嚟做環保購物袋嘅宣傳品，同樣都係喺網購平台搵人做，1,000個環保袋都係索價3,460.95元咋。另外，佢又購入一啲硬件如電腦顯示器增高架、可旋轉電腦支架、手機支架等等。

至於議員吳傑莊，雖然冇幫襯該網購平台做設計，不過都試過喺該平台上購買一啲香港較難買到嘅物件，就係兩塊「現已安裝24小時閉路電視系統及錄影系統」字眼嘅警告牌，連同黏貼警告牌嘅藍釘膠都係網購，加加埋埋盛惠34.74元。呢兩塊警告牌提醒啲小偷切勿以身試法，莫非議辦嘅治安唔係咁好？

議員陳永光就喺網購平台添置唔少文儀用品同雜物，如紙巾盒、滑鼠墊、耳機收納盒、電線魔術貼、牆上裝飾品等等，諸如此類嘅貨品合計663.57元。

周文港選擇用錢請顧問 當然，買文具嘅報銷可算入有關營運開支，亦有議員用嚟聘請顧問以協助日常工作。議員周文港就以36,000元聘請顧問公司，幫手定期喺社交媒體更新貼文、製作網上宣傳、同埋為宣傳策略提供意見等；議員張宇人就用咗30,000元，搵人提供公關意見、管理社交平台、製作影片等等；議員吳傑莊同陳仲尼，仲不約而同咁聘請同一間顧問公司添，不過提供嘅服務同報價就各有不同啦。