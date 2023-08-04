串謀搶金鏈 5內地男女囚10至14月

【本報訊】本港早前發生多宗搶金鏈案，女子在街頭兜搭上了年紀的男子，然後借按摩為名帶他們上樓，期間伺機偷金鏈。5名懷疑與案有關的內地男女，各被控串謀盜竊及盜竊罪，案件昨在東區裁判法院再提訊。5人認罪，其中4人判囚14個月，一人判囚10個月。

按摩為名 誘上樓落手 5名被告依次是劉英紅（52歲，女，公司經理）、方明香（52歲，女，農夫）、李雲祥（54歲，男，公司經理）、黃發勝（51歲，男，地盤工）及李紅（52歲，女，退休人士）。其中劉英紅及李雲祥是夫妻，方明香及黃發勝是夫妻。

案情指，今年3月4日，劉英紅在香港仔街頭兜搭一名67歲姓陳男子，開價50元幫陳按摩。陳感興趣，跟隨劉到香港仔東勝道2號一大廈。上樓期間，方明香突然出現於陳後面，搶去他價值兩萬元的金鏈連玉墜，兩名被告得手後逃去。

案情續指，今年4月4日，劉英紅在紅磡對開兜搭一名89歲姓高男子，開價150元幫高按摩。高同意，隨劉往蕪湖街紅湖大廈，上樓時方明香現身，從後攬着高30秒，之後劉及方便離開。高發覺其價值3萬元的金頸鏈不知所終。

同日，李紅和一名在逃女子，在馬鞍山對開兜搭一名60歲姓郭男子，同樣開價150元幫郭按摩。到恆安邨停車場後樓梯後，兩女為郭按摩頸部及下體，期間伺機盜去郭價值約1.7萬元的金頸鏈。執法部門調查期間，發現李雲祥和黃發勝均涉案。李紅只涉一項盜竊罪，被判監10個月外，其餘4人均涉兩項串謀盜竊罪，判囚14個月。案件編號：ESCC 785/2023