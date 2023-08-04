烈燄噬漁船兇猛 8人逃出鬼門關

沿岸見火光熊熊 滾滾濃煙沖半空 搭載多名漁民的一艘漁船，昨日下午在大埔三門仔出海捕魚，惟甫起行不久，漁船突然離奇起火，期間火光熊熊，滾滾濃煙直沖半空，船隻瞬間幾乎遭烈燄吞噬。千鈞一髮之際，船上8人及時棄船逃生。救援人員趕至營救，未幾把火勢撲熄，事件中所有人安全獲救，無人受傷。至於起火漁船船艙嚴重焚毀，火警原因有待進一步調查。

昨日下午2時許，一艘長約20米的漁船，航行至距離大埔三門仔對開約100米海面，突然起火冒煙。由於船身有用木材建造，且船上載有大量漁具等雜物，在火乘風勢下，頃刻間火勢迅速蔓延，整艘漁船陷入火海，滾滾濃煙更席捲半空，形成黑色煙柱，在遠處均清晰可見。有在沿岸人士及其他漁民，目睹漁船起火且火勢猛烈，遂紛紛致電報案求助。

原定出發捕魚 起行不久失火 執法部門、消防、海事處及漁護署接獲通知後，分別派出船隻及人員趕至現場救援。當中消防處出動兩隊煙帽隊和開動兩條喉灌救，並且部署蛙人準備落海搜救，幸好漁船火勢迅速受控，未幾已被完全撲熄。火警期間，起火漁船上的8名漁民及時棄船逃生，他們有驚無險順利獲救，其後由海事處船隻協助載離現場，並且安全登岸。

漁船遭遇火劫後，仍然在海面漂浮，雖然表面熏黑，似乎沒有明顯損毀，惟內部則被燒至千瘡百孔。消防為防死灰復燃，持續針對冒煙位置射水。兩名漁船船主其後到場了解，並且配合執法人員調查。據悉，涉事漁船原定於下午3時至4時出海捕魚，惟出海不久便告失火，至於起火原因仍有待進一步調查。