擺街站違禁聚令 前職工盟屬會增4人罪成罰款

【本報訊】前職工盟屬下建築地盤職工總會，於2020年5月在金鐘政府總部外海富天橋擺放街站，派發洗手液和拉尺等物資。執法部門指工會成員等10人涉嫌違反禁聚令，向他們發出告票，其中6人已繳交罰款或承認控罪被判罰款4,000元。其餘4人則否認控罪，經審訊後裁判官王證瑜昨於區院（暫代東區裁判法院）裁定4人均罪成，並判處各罰款6,000元。

宣揚政治訴求 不獲防疫豁免 4名否認控罪的被告分別為曾浩源（43歲）、翁家文（46歲）、黃俊宇（22歲）及林小薇（25歲）。他們分別被控違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，於2020年5月6日在金鐘海富中心與政府總部之間的行人天橋，在無合法權限或合理辯解的情況下參與受禁羣組聚集。辯方稱當日是派發防疫包及宣揚防疫資訊，屬條例中獲豁免群組。但裁判官指，當日眾被告在街站展示政治標語及錄放提出政治訴求錄音，根本與防疫無關，認為他們不屬受豁免群組，亦沒有任何合理辯解。辯方指被告有言論、集會及結社自由，但官指亦必須要遵守防疫措施規定，裁判官最終認為控方已成功舉證並裁定4人罪成。

控方案情指，建築地盤職工總會成員發起案發當日在金鐘港鐵站附近舉行集會。當日上午該會在海富中心外通往政府總部行人天橋上擺放街站，其後執法人員向眾被告發出關於禁止群組聚集規定勸喻信，並提醒根據防疫規定不可參與多於4人組聚集。惟該街站有約包括4名被告在內的10人參與，現場還放了一張枱，枱上放有防疫物資、傳單，旁邊掛有工會旗幟、寫滿不同政治字句或示威口號的橫額和海報等，亦有人使用揚聲器播放錄音，提出政治訴求。人員先後共5次向街站參與者發出警告，他們沒有理會，街站最終被制止。案件編號：ESFS 500009，500013，500015，500531/2020