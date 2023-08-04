沖繩增至2死58傷 16萬戶仍停電

颱風卡努路線圖

【本報訊】超強颱風卡努殺傷力駭人，沖繩昨日再添一人死亡，令罹難人數增至兩人、58人受傷。繼本周二宜味村90歲老翁被倒塌的車庫壓死後，宇流麻市89歲老婦同日晚上在停電時，使用蠟燭引起火災，樓高兩層的房屋完全燒毀，老婦燒傷送院搶救，延至翌日不治。截至昨日清晨，沖繩仍有約16萬戶停電，佔全縣家庭超過四分之一。

日本氣象廳指出，當地昨日清晨約7時，卡努在距離沖繩宮古島西北偏北200公里的海域，向西北緩慢移動，沖繩本島等多處地區出現狂風暴雨，讀谷村24小時內錄得297毫米降雨量，久米島機場亦超過256.5毫米，均是有紀錄以來8月份最高雨量。

預測卡努移動緩慢，明起維持較大強度向東移動，沖繩和鹿兒島縣奄美地區受影響的時間將會延長，加上正值天文大潮，部分地區的水位上升，須嚴重警惕風暴潮、山泥傾瀉及河流氾濫等災害。

港周末至下周初有驟雨 本港方面，天文台表示，截至昨午4時，卡努集結在沖繩島以西約360公里，預料移動緩慢，於東海徘徊，隨後橫過日本以南海域。受卡努的外圍下沉氣流影響，中國東南部普遍晴朗及極端酷熱，料本港今日有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏27至33度。展望周末期間有驟雨及幾陣雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱。下周初仍有幾陣驟雨。