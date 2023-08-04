卡努襲沖繩 港團徬徨 入境處接45人求助

機場一度關閉 滯留酒店斷電10小時 超強颱風「卡努」無正面襲港，惟掠過日本沖繩，對當地造成嚴重破壞。那霸機場、宮古機場一律關閉，數以百計航班取消，包括前日由香港往返當地的3對航班。旅行社指本港兩個旅行團滯留當地，因地區性大停電而導致下榻酒店斷電約10小時，期間只有飯糰充飢，幸所有旅客情況安全，已安排今日返港。香港入境處接獲45宗相關求助。

東瀛遊執行董事禤國全表示，截至昨日，仍有3個旅行團身處沖繩。其中，兩個5天團涉約50人，分別於上周五、上周六出發，因颱風而未能按原定時間於本周二、周三返港。隨着當地機場重開，航空公司今日加開航班，接載滯留旅客返港。至於另一團26人旅行團則本周日出發，已按原定時間昨晚返港。

便利店搶購一空 靠飯糰充飢 禤國全又分享，颱風吹襲當地期間，所有旅客獲安排於那霸市牧志車站附近的酒店下榻。惟本周二晚上約8時，該區大範圍停電，酒店只能靠後備發電機維持有限電力，最終酒店一度停電約10小時，直至前日晚上7時恢復正常。膳食方面，鄰近便利店食物已搶購一空，住客只能靠飯糰充飢。酒店為受影響旅客免除當日住宿費用，並免費延長住宿服務。

旅遊業議會主席徐王美倫透露，除了3團已出發旅行團受影響，另有兩個旅行團取消，約50至60名旅客受影響。就氣象網站最新預測，卡努或右移，明日再襲沖繩；未來幾日前往沖繩的旅行團，能否如期出發須按最新實際情況而定，除非是特別情況，舉例是過去幾年新冠疫情爆發，業界知悉該城市機場交通已受阻，才會提前決定取消。

徐王美倫又說，報團旅客較「被動」，若憂颱風影響而提早取消出發或有損失，建議出發前密切留意天氣，與旅行社保持溝通；個人遊旅客若擔心行程受阻，則建議改期出發。

截至昨午4時，入境處接獲45名港人求助，包括查詢交通情況或住宿等。全部人身處安全地方，處方已提供相關資訊，會繼續與求助人、外交部駐港公署、中國駐福岡總領事館及航空公司保持聯繫，積極跟進事件。有滯留港人說，最快周六才有機位，但因擔心再次打風，已另購下星期一回港機票。

禤國全