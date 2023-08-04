第二季食肆收益 按季僅升2.7%

【本報訊】本港餐飲業於社會復常後逐步復甦，今年第二季的食肆總收益價值的臨時估計按年上升24.3%，而按季比較，經季節性調整的食肆總收益價值則上升2.7%，上半年收益按年亦增47.7%。港府估計，訪港旅客人數逐步增加下，食肆業務短期內可繼續改善。

按年增24%至274億 政府統計處昨日發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字，第二季食肆總收益價值的臨時估計為274億元，按年上升24.3%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為88億元，按年上升19.5%。扣除期間價格變動的影響後，第二季的食肆總收益以數量計的臨時估計按年上升19.4%。

其中，第二季酒吧的總收益升幅最高，以價值計按年升逾1.2倍；中式餐館的總收益則增29.2%；非中式餐館亦升20.5%；快餐店及雜類飲食場所分別上升19.3%及21.4%。

港府表示，第二季食肆業務繼續改善，展望訪港旅客人數應會隨着航運力和接待能力恢復而進一步增加，勞工市場改善和第二期消費券的發放亦支持本地消費，相信食肆業務應在短期內繼續改善。