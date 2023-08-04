高端長者屋明年次季入伙

【本報訊】本港人口老化愈來愈嚴重。有社區組織表示，本港首間「醫社合一」的高端長者房屋「曦蕓居」將於明年第二季可以入伙。曦蕓居管理有限公司行政總裁岑家雄指出，有關項目提供168個單位，有一房或兩房單位，可供220至230位長者居住，具體入住數目視乎住客需求，服務月費約5至6萬元起。

服務月費5萬起 包括3D打印餐膳

岑家雄指出，項目設置會員制，現時有接近100位會員，設施以用者自付為原則，以購買約680萬債券方式入住，但相關債券可轉讓予他人。服務費用方面，每月需5至6萬元起，基本上配套已包括在內，若想有其他額外附加服務，可補錢增購。岑又指，有關的房屋項目受海外流行和成熟的概念啟發，源自「長期退休照顧社區」的理念，其服務包括會根據客人健康狀況和實際需求，配備醫健設施，亦會舉辦消閒活動、設置健身中心、3D打印餐膳服務和即時支援站等的整存服務。