泰越米商價格調整 港來貨價料貴三成

印度禁部分種類出口 波及全球 大部分香港人以米飯為主糧，本港的食米主要進口自東南亞多國。全球最大食米出口國印度上月宣布禁止出口部分種類白米，以平抑國內米價，影響全球食米供應，導致米價上升。港人常吃，主要由泰國及越南供應的香米，據知該兩國亦有食米出口商重新談判涉及約50萬噸食米的銷售合約。本港米商行指本港食米供應穩定，暫未見價格大幅上升，惟亦有出口商料食米進口價會大升30%。

印度出口的食米佔全球供應40%，其供應變化會令全球米價大幅波動，自上月20日印度宣布禁止出口部分白米後，全球主要食米品種的價格每公噸已增加約80美元（約624港元）。其中泰國5%碎米價格從每公噸545美元（約4,251港元）升至625美元（約4,875港元），升幅約15%；越南類似種類食米亦從每公噸515至525美元（約4,017至4,095港元），升至590美元（約4,602港元）。

香港方面，據工業貿易署數字，今年4至6月，泰國及越南香米的平均進口價平穩，每公斤為6.95港元及4.87港元，與去年同期及全年平均價相若。

倡拓貨源 放寬內地配額 本身是註冊食米進口商的香港餐飲聯業協會會長黃家和指，印度停止部分米出口，現時泰國及越南出口商仍在商議價格，預料供應減少，來貨價會上升約30%，對香港市民會構成一定壓力。他認為，港府應開拓更多貨源，例如內地的中國大米因設配額，只有特定供應商可提供，目前仍佔本港米量少於10%，若能放寬相關限制，相信對紓緩食米價格有幫助，因中國大米在廣東及福建省等亦有種植，價格雖然比越南米貴，但較泰國米便宜約10至15%。

黃強調現時工業貿易署有嚴格的食米儲存量要求，目前本港的大米足夠全港市民食用兩個月，強調市民毋須恐慌，不必囤積食米。

黃家和