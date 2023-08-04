過海「633」收費 的士客增用西隧

【本報訊】政府收回西隧專營權，3條過海隧道前日起實施「633」固定收費方案，其中過海的士全日劃一收費25元。有的士業界指，多了乘客選擇使用西隧，又相信實施新方案後，3條隧道一齊塞車的機會低，亦不會減低市民乘的士過海的意欲。

汽車會指東隧塞車減少 汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強昨日表示，以往的士行西隧比紅隧貴60元，的士3條過海隧道劃一收費後，選用西隧過海的乘客增多，特別是深水埗、大角咀及青衣一帶乘客。而從港島西區過海，也多了人選用西隧。他觀察到前日晚從港島過海，紅隧車龍龍尾有所縮短，昨早紅隧的車龍亦減少。的士車行車會永遠會長吳坤成則稱，前日多近四成的士使用西隧。不過，他指「633」收費方案對私家車影響不大，因西隧減幅僅10元，紅隧有其本身的地理優勢。

香港汽車會會長李耀培指，他前日早上8時許由觀塘行東隧往北角，以往同一時段東隧車流會塞至觀塘，當日塞車情況減少。至前日早上約8時半，他由港島經西隧過九龍，同樣暢順。不過，紅磡往灣仔的車流就有所增加，其同事反映，前日紅隧的車流量多了，較平日塞多了10分鐘。他說，8月份由於少了學童，也多了人外遊，整體過海車流減少，暫時看不到實施「633」方案有大影響。