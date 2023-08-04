太古站非法集結 5人囚3個月至半年

【本報訊】2019年8月11日，全港各區都有示威堵路活動，入夜後港鐵太古站出口對開多人被捕。當中8人被控非法集結等罪，一人認罪，早前被判入獄兩個月，其餘7人經審訊後分別被裁定不同控罪罪成，押後至昨在觀塘裁判法院判刑。裁判官考慮到案發至今已4年，雖不涉控方錯誤，但接納這延誤會對被告帶來困擾，故額外減刑，判其中4人入獄3個月，一人入獄6個月，其餘兩人分別判更生中心和罰款。

另兩人分別判更生中心罰款 本案涉及8名被告，早前認罪的是余巧茵（21歲，女學生），判囚兩個月。審訊後，5人被裁定非法集結罪成，他們分別是黎卓然（30歲，戲院經理）、陳堃榮（18歲，無業）、謝誠謙（28歲，工程師）、戴偉軒（29歲，侍應）及陳朝安（28歲，銷售員）。

另外，陳朝安另因管有兩個能發出雷射光束的裝置、一個彈射器及一袋金屬彈丸，另被裁定管有攻擊性武器罪成。另一被告文城康（23歲，電腦軟件工程師），被裁定阻差辦公罪成。

陳堃榮因年紀較輕，判入更生中心；陳朝安涉及兩罪，顧及量刑整體性，總刑期6個月，其餘4人入獄3個月。最後，案中被告林韋丞（24歲，音響工程人員），早前已承認無牌管有無線電通訊器具罪，被判罰款2,000元。案件編號：ESCC 1773/2021