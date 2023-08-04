地盤工搶槍囚7年 上訴庭：判刑非過重

【本報訊】2019年10月旺角發生黑衣人凌空飛踢執法人員事件，一名地盤工人在人員被踢倒後上前打他，地盤工承認非法集結及襲警兩罪，但否認企圖搶人員的霰彈槍，經審訊後被判企圖搶劫罪成，於前年在區院被判囚7年，達區院的判刑上限。地盤工不服企圖搶劫罪的刑罰提上訴，上訴庭早前批出上訴許可，但經開庭後於上月駁回上訴。上訴庭昨頒發判詞解釋理據，判詞指上訴人的目的明顯是要傷害人員和奪取槍械，而且不是能把槍帶走才算搶劫。上訴庭最終認為判刑並非過重。

指目的是傷害執法人員 上訴人謝信誠（32歲）承認於2019年10月13日，在旺角彌敦道參與非法集結，並在雅蘭中心外襲擊警員×，經審訊後被裁定企圖搶去×的霰彈槍。上訴庭法官彭偉昌於判詞指，該執法人員當時是「落單」且沒有提槍和瞄準等動作，其後更被人踢落地及被上訴人揮拳攻擊，人員動作屬抵禦性。法官不認同上訴方指謝搶槍是為保護自己和其他激進分子，其目的明顯是為了傷害人員和奪取其槍械。

法官指不以財物為目標的搶劫仍是搶劫，性質不一定比搶劫財物輕，而且本案發生於大規模社會騷動期間，另加案情嚴重，重判在所難免。法官最終認為考慮一切因素後本案控罪判囚7年的刑期雖不短但絕非明顯過重，故駁回上訴。案件編號：CACC 250/2021