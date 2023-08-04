願望達成「35+」 陳志全稱可能性低

【本報訊】 47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的人民力量（下稱人力）時任主席陳志全完成自辯，今日料輪到鄒家成出庭作供。

陳志全昨早續接受控方盤問。控方問及陳志全在將軍澳尚德邨對開擺街站時的發言，當時陳提到希望民主派擁有更多議席。控方質疑，陳的願望是達成「35+」，但他沒有講過這是不可行。陳回答說，雖然民主派取過半議席機會可能性很低，惟始終較對手多贏議席是好事，更反問：「你生日許願嘅時候係世界和平，你覺得世界和平可唔可以達到？」

鄒家成料今作供 陳續說，在他而言，「守住議會戰線」的意思是防止港府快刀斬亂麻通過撥款議案。陳否認自己與其他被告串謀在取得立法會過半議席後無差別否決預算案，逼港府回應五大訴求，亦矢口否認自己意圖顛覆國家政權。陳志全作供完畢，他不傳召辯方證人，之後輪到鄒家成展開案情。由於鄒家成代表大狀昨表示，需時進一步索取指示，因此昨日審訊僅進行不足半天便結束，押後至今日續審。案件編號：HCCC 69/2022