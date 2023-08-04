前洋妻 子 女帶走問話 袁弓夷家迄6人受查

涉違國安海外流亡 勾結外力續亂港 被香港國家安全處懸紅一百萬元通緝、正身處海外的時事評論員袁弓夷，繼早前其長女袁彌望、兒子袁彌昌及媳婦議員容海恩被國安處人員帶走助查，了解他們有否與袁弓夷有任何形式的聯絡或金錢往來後，據知其第二任妻子Toombs Stephanie Downs、其子袁彌滿及其女袁彌淑亦被帶署助查，即日已獲放行。換言之，袁氏家庭成員累計6人曾被國安人員問話，暫無人被捕。

據悉，袁弓夷與外籍前妻Downs在1989年結婚，育有一子一女，兩人婚姻維持8年告終。至於7月24日被帶走問話的袁彌望、袁彌昌，以及身處海外的袁彌明，則為袁弓夷與首任妻子邢家珏所生。

國安處懸紅800萬通緝8人 國安處上月初懸紅共800萬元通緝袁弓夷、前議員羅冠聰、郭榮鏗及許智峯、前法政匯思召集人任建峰、在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀、前職工盟總幹事蒙兆達及綽號「攬炒巴」的劉祖廸等8名身在海外人士，指他們反中亂港，竄逃海外後繼續從事危害國家安全的行為，勾結外國插手，涉嫌違反《港區國安法》。

其中袁弓夷的通緝令指，他涉嫌干犯國安法第22條和29條的顛覆國家政權罪，和勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案情指出他在海外籌組「香港議會」，發動公投以推翻中央和香港特別行政區政權機關，以及勾結海外反華政客組織，在不同場合都要求外國對中國和香港特別行政區進行制裁或採取其他敵對行為，他最近亦提及要制裁香港特別行政區的法官。

國安處近月動作頻頻，先後拘捕前香港眾志7名成員，涉嫌違反《港區國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的作為」罪，指他們透過營運公司、「懲罰Mee」社交平台及手機應用程式，從中收取資金支援羅冠聰，亦多次透過相關社交平台發布具有煽動意圖的訊息。人員又先後帶走羅冠聰、蒙兆達、郭榮鏗及袁弓夷的家人，以及前香港眾志常委林淳軒問話，但沒有拘捕。