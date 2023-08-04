醫健：職場健康：久坐危害健康 快將運動融入工作和生活

「吸煙危害健康」大家聽得多，「久坐危害健康」你又知道嗎？全球每年有約74%人死於心血管疾病、癌症、糖尿病等非傳染病，久坐、缺乏運動是引致這些疾病的主要風險因素之一。根據世界衞生組織，如果不運動的人能動起來的話，每年可有多達500萬人免於死亡。

科技和社會發展，令我們在工作和生活中的活動量大為減少，久坐不動成為很多人的主要行為特徵。在香港，約有四分之一成年人帶氧體能活動量不足，且有約七分之一人長時間坐着或斜躺着。坐着的總時間或連續久坐時間過長，可增加患上多種慢性疾病和健康問題的風險，包括心血管病（如心臟病、中風）、二型糖尿病、癌症（如結腸癌等）。有研究指出久坐的時間每增加兩小時，患上心血管疾病的風險便增加1.17倍。此外，久坐不動的人更容易發生下背痛，他們的骨、關節、肌肉更容易退化等。

零時間運動小貼士 經常運動有助預防和控制心血管疾病、癌症和糖尿病等。成年人每星期應進行最少150分鐘中等強度帶氧體能活動（如急步行）、 或最少75分鐘劇烈強度的帶氧體能活動（如游泳、跑步）。同時，應減少靜態（坐着）時間和盡量中斷持續坐着時間。如果工作太忙無時間做運動點算？可以嘗試以下「零時間運動」貼士：

‧早一個車站下車，再步行上班或回家

‧講電話時站起來

‧使用離座位較遠的設備，如影印機或茶水間

‧行樓梯代替搭電梯

‧站立開會或會議中加入「活動小休」，如站起來、伸展一下

靜態的生活模式為都市人帶來「健康危機」，我們可以透過在日常工作和生活中多動起來、減少久坐，並循序漸進建立自己的運動習慣，建立活躍的生活方式，為健康加分。

職業安全健康局

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