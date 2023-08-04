照顧癌患長期病人 醫社協作 關懷身心

【本報訊】對患病長者而言，擁有安樂養老環境至關重要。港島東醫院聯網「安寧頌計劃」於2016年設立，以「醫社協作」方式全人照顧晚期長期病患和癌症病人。計劃至今已為985名患者服務，平均每年有約200位病人參與。有受惠病人認為計劃有助減低其與家人的負面情緒達20%至30%，並降低每人平均住院日數達17天、入住深切治療部達0.2日和使用急症室次數減少0.5次。

計劃服務對象分別為60歲或以上患上晚期癌症或慢性器官衰竭年老病人、預算生命餘下一年或以下，並有意居家接受社區支援人士。東區醫院內科顧問醫生繆佩玲表示，除醫院團隊會持續提供合適治療之外，聖雅各福群會和香港復康會將分別為癌症病人和長期病患者提供身體護理、心社靈關懷等的「綜合社區安寧照顧服務」。香港大學則進行數據分析。團隊約有50人，每位同事負責約20至40位病人。

共同制訂「預設照顧醫療提示」 繆指，當局會透過跨部門合作，包括醫生和社工，與患者和家人共同制訂最適合的「預設照顧計劃」和「預設照顧醫療提示」。「醫療提示」是指神志清醒的成年患者可表達當其到達生命最後階段又不能自行判斷時，在某些情況下拒絕某類維生治療。繆坦言，有時家屬未必清楚病人對於「醫療提示」的意願，期望家屬與病人保持良好溝通。

60歲的伍伯伯曾吸煙達40年，每日食一包煙，並於4年前戒煙。他患有慢性阻塞性肺病，目前肺功能只有同齡人士的30%，需服用氣管擴張藥物等治療。在參與該計劃後，他的氣喘問題得以紓緩，更在覆診時簽訂「醫療提示」。