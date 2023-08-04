調整劑量 腎病患者染疫 口服藥可以食

香港中文大學醫學院及威爾斯親王醫院研究團隊的研究發現，確診新冠病毒的嚴重腎病患者於調整劑量下，可服用輝瑞的「帕克斯洛維德Paxlovid」口服藥完成治療；過半患者的病毒量大減，未見異常副作用。團隊建議當局擴大用藥範圍，涵蓋腎病患者。

94%慢性病患完成療程 目前輝瑞口服藥的用藥指引不建議腎功能低於30%的患者服用藥物。中大與威院團隊追蹤85名服用輝瑞口服藥的新冠患者，當中65名患者的腎功能低於30%，其中59名需要長期透析；發現按患者腎功能調整新冠口服藥物劑量，94%的慢性腎臟疾病患者可以成功完成口服藥治療，其中，約64%的患者病毒量大幅減少。

此外，腎病患者因服用口服藥而出現的副作用與一般人相若。有關研究已於國際醫學雜誌《臨床感染疾病雜誌》發表。團隊指腎病患者感染新冠的後果比一般人更嚴重，中大醫學院的研究顯示，在第5波疫情期間，每100名透析患者中，便有約兩人死於感染新冠病毒。

中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授周啟明說，是次研究為患有嚴重腎病新冠患者臨床管理，提供新的見解，當局應考慮將輝瑞口服藥用於慢性腎病患者，包括接受透析的晚期腎病患者。

輝瑞藥易生相互作用 港府去年4月起向私家醫生提供兩款由醫院管理局採購的新冠口服藥物，包括輝瑞藥廠的帕克斯洛維德（Paxlovid）和默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir），免費處方予合資格新冠確診者。輝瑞數據顯示，其口服藥有效減低住院或死亡風險至88%，但與較多其他藥物有相互作用，因此病人需停服薄血藥、抗生素和膽固醇藥等，才可服用新冠口服藥。