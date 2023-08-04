STEM走入生活 用創意改善搭電車體驗

張永恒

【本報訊】香港電車的姊妹公司叮叮科創有限公司與香港科技大學及本地創科公司合作，為本地學生引入特色STEM課程，讓學生率先體驗大學基礎訓練及職業探索，激發創意潛能。叮叮科創總經理張永恒表示，計劃推出至今已有約160間學校參與，逾300名學生已獲頒授證書。

叮叮夥拍科大設計課程 科大課程共20小時，期間將以工學院一年級的大學課程作為藍本，並圍繞「元宇宙」元素，透過「3D模型設計」教學，針對不同程度學生教授，讓他們從中能獲取與工程專業相關的實戰經驗。

創科公司的課程則與智慧城市有關，當中會透過結合現實生活案例，活用設計思維教學，助學生探索城市永續發展及智慧運輸設計，從而自主提出具實踐空間的創科提案，課程同樣為20小時。

學生想法別出心裁，張永恒舉例指過去有學生發現電車車廂狹窄，乘客在車廂內難以移動，更有上層乘客因此不能順利下車，故令他欲構思一個與「雙層電車站」有關的設計，即在電車上層設置車門讓乘客離開，改善問題；另亦有學生分別針對電車車廂的通風、廣播系統等提出一系列構思，以改善乘客乘車體驗。

張永恒說，計劃有助學生親身見證及認識電車製作過程和歷史，加上完成課程後，表現達標的學生亦可獲取具認受性的完成證書，這有助豐富學生的個人學習履歷，同時更能迎合政府目前的STEAM教育方針，回應施政報告的教育倡議。

目前課程的對象只集中於初中年級，張永恒透露，正積極研究將有關課程托展至高小年級，讓學生能預早接觸及學習人工智能內容，掌握多元科技知識。