THEi師生編製 百種景觀樹木圖鑑面世

【本報訊】香港的樹木品種多不勝數，為讓市民加深了解本地樹木，香港高等教育科技學院（THEi）園藝樹藝及園境管理學士課程師生花逾年時間，先後閱讀多份文獻，走訪港九新界各地，由郊野深山至鬧市街角，彙編出《香港100種景觀樹木圖鑑》一書，深入淺出地介紹100種香港高觀賞價值的樹木，以及名字由來等淵源故事。

高科院環境及設計學院署理院長張浩表示，圖鑑除介紹樹木的外貌特徵、生長習性、花果期等資料外，亦提供其名字由來的淵源故事、中草藥方面的應用價值等。內容由幾位副主編及編委親身實地考察及拍攝，期望為有志於研究本地植物及愛好者提供有用參考，以及宣傳本港地區植物的多樣性，以提高市民對樹木的識別能力和保護意識。

走遍郊野深山鬧市街角 圖鑑副主編邱佩晴亦表示，要齊集100種香港景 觀樹木的照片和資料，過程並不容易，單是要找出有關品種在香港生長的地方，便已經花上4、5個月時間，部分更要走進深山才可找到蹤迹，找到樹木之後，亦要定時觀察其生長周期，由於部分樹木不會開花或結果，需至少觀察一年才能下結論。

張綺文則負責圖鑑編輯工作、將英文學術文獻翻譯成中文，以及輔助拍攝樹木照片等。她說，書中介紹的樹木均生動有趣，相關的歷史和故事也引人入勝，是大人、小朋友均適合的讀物，期望透過圖鑑的出版，有助更多港人認識香港樹木，並了解它們有趣和珍貴之處。