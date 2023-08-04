港大新學年免費供AI工具予師生 包括ChatGPT 每月限20指令 冀問得「聰明點」

【本報訊】曾禁止使用ChatGPT的香港大學率先宣布於9月新學年，免費提供多個人工智能（AI）工具予全校師生，包括ChatGPT，並將工具融入課程。不過，校方將限制學生每月只可發20個指令。港大期望學生發問得「聰明點」，師生不單止是人工智能工具的用家，更要成為開拓人工智能應用，造福人類的先導者。

人工智能急速發展和普及，港大於6月通過就教與學使用GenAI的全面政策，於9月新學年實施，大學會為師生提供多種GenAI應用程式，並舉辦工作坊、提供網上課程和教材等，令師生熟習。

現有系統可判斷潛在抄襲 港大解釋，限制是為了避免校外人士透過學生使用程式，亦希望學生不會胡亂發問，想清楚才問，「問得聰明一點」。而學生使用人工智能完成作業時，必須註明資料出處和引用來源等。

港大強調，現有系統已可判斷功課有否潛在抄襲，而教學人員亦會嘗試採用多元評核方式，包括考試、口頭答辯、課堂現場示範、解說等，評估學生的學習成果。

不過，港大校方今年2月曾去信師生，列明校方禁止在課堂、功課和其他評估中使用ChatGPT或其他AI相關工具，除非事先取得課堂講師書面許可，否則會當作抄襲處理，為本港首間禁用該程式軟件的大學。

港大副校長何立仁解釋，當初禁令是擔心學生無法公平獲得人工智能的資源，亦憂慮教師難以公平評核；校方自2月就人工智能的應用進行多場討論，得出現時的教與學方案。