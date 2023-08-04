悠閒慢活節能 樹懶愛大覺瞓

父子作伴 亮相海洋公園新展館 海洋公園全新展館「樹懶與好友」昨開幕，市民可近距離接觸一對二趾樹懶父子，以及有獨特花紋的球蟒、金剛鸚鵡及蜜熊；同場亦展出配合AI科技重塑的動物「世界名畫」。園方期望透過畫作向公眾介紹瀕危物種，了解保育工作的重要性。至於日前在西貢海域死亡的布氏鯨，園方指團隊已完成初步解剖，部分採樣組織會送往海外化驗，料需時逾月才可提供死因報告予漁護署。

新展館以國際自然保護聯盟（IUCN）編製的「瀕危物種紅色名錄」為主題，展出兩隻13歲及8歲的二趾樹懶。牠們大部分時間都在樹林棲息節省能量，日均睡眠時間可達15小時；平日主要在樹上休息及進食，依賴果實等低能量食物，故日常行動較為遲緩。同場亦有不同動物，如球蟒、金剛鸚鵡及蜜熊在動物護理員帶領下現身，近距離與公眾見面打招呼。

AI重塑絕種動物畫作 而場內除了可和動物打卡拍照外，亦有藝術長廊和教育展覽專區。當中展出多幅以AI繪成的動物畫作，包括已滅絕的西部黑犀牛、極危的靛冠噪鶥等；又提供互動展板裝置，市民可輸入簡單指令，以不同動物作主題創作屬於自己的畫作。園方期望透過新展館，加深公眾對瀕危物種的認識，推廣動物保育訊息，提升社會關注。

至於早前在港出沒的布氏鯨命喪西貢海域，海洋公園行政總裁黃嗣輝對事件表示心痛，而鯨魚遺體已完成初步解剖，團隊將分析採樣結果探索死因，部分樣本送往海外化驗，預計需時數星期，甚至以月計，才能向漁護署提交死因報告。

海洋公園動物及保育主管祝效忠則稱，目前已發現鯨魚身上有兩個新傷口，估計為硬物撞擊而成，不排除是船隻造成。他留意到網上有相片流傳曾有多架船隻近距離包圍鯨魚，期望透過今次事件，公眾應學會易地而處，不要進行不必要的圍觀活動。