8大畢業生平均年薪逾30萬

【本報訊】各行各業疫後均出重本「搶人才」，大學教育資助委員會最新數據顯示，8間資助大學去年畢業生平均年薪達30.3萬元，較前年增7.8%，其中香港大學的畢業生平均年薪最高，達37萬元。而畢業生整體失業率為2.1%，與前年相若；就業不足率仍然偏高，達3.7%。

教資會公布8大畢業生調查結果，截至去年底，共有17,751名畢業生回應調查，約1.3萬名畢業生選擇就業，另有288人失業，佔2.1%，與前年相若。部分大學的畢業生失業率微升，其中教育大學的畢業生失業率為2.8%，較前年上升一個百分點。

薪酬待遇方面，大學畢業生平均年薪為30.3萬元，各大學增幅為4.4%至14.6%，當中科技大學、中文大學及城市大學，畢業生平均年薪升幅逾10%；嶺南大學畢業生平均年薪增幅亦達9.8%。浸大、港大畢業生的年薪升幅則分別約4.4%、6.3%。不過，港大畢業生平均年薪仍是最高，達37.1萬元；平均年薪最低的嶺大，亦達22.5萬元。

就業不足稍跌至3.7% 另外，去年共有514名畢業生就業不足，即每周未能工作至少35小時，或只「炒散」、做臨時工，比例為3.7%，較前年的4.3%稍為下跌。當中教育大學畢業生就業不足率最高，達5.6%，但較前年減約一個百分點。另有2,880人選擇繼續升學，佔受訪者16.2%，與前年相若；983人未有求職、移民，或非本地生返回原居地發展。