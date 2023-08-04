印傭零收費 台 星 成功叫停

【本報訊】印尼將於9月落實「印傭零收費」措施，印傭來港工作毋須再付近5,000元行政費及招聘費予中介公司，改由僱主承擔，變相港人請印傭要使多數千元。不過鄰近的台灣及新加坡，印尼政府原擬2021年於兩地實施同樣政策，但兩地政府經協商後成功令計劃未有實行，據台灣傳媒報道，該地更獲印尼書面通知將其排除於「零收費」政策適用的地方。

印尼2020年宣布實施印尼家庭類勞工輸出海外零付費政策，原擬於2021年初生效，及後押後至該年中落實。不過台媒於去年8月報道。台灣勞動部多次與印尼協商談判，終得到印尼當局書面確認，將台灣排除適用「零收費」政策的地方。

據外媒報道，印尼政府也曾就相關政策與台灣及新加坡協商，其後都是先暫緩，再就政策作協商。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，早前已透過中介公司得悉，兩地政府均堅決拒絕「零收費」政策後，印尼政府最終讓步，並指港府亦有責任保護市民，例如訂立措施要求印尼中介確保外傭質素，否則需按比例退回招聘費。

團體促勞處與印領館商討 容馬珊兒促勞工處與印尼駐港總領事館商討，指僱主原本繳交的費用，已經包括印傭來港工作的合約及簽證等支出，質疑是當地中介向外傭濫收費用，並看準香港對印傭需求大，要求香港僱主支付更多費用，認為責任不在香港僱主。她又要求印尼當局澄清4,000至5,000元招聘費的計算方法。香港僱傭公會主席陳東風則估計，已獲聘在港工作的外傭，其薪金有機會被搶高至每月6,000元。

勞工處表示，已向印尼駐港總領事館了解情況，並重申港府過往向總領事館明確表示過的立場，即印尼若調整輸出印傭政策，應避免導致香港僱主聘用印傭的費用大幅增加或降低印傭來港就業的機會。該處會密切留意情況，繼續與持份者及總領事館就聘用印傭的相關事宜保持聯繫。