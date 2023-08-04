明增設體測特別時段 入境處加快招聘甄選

【本報訊】公務員為勞動力短缺的其中一個重災區，隨着政府推出「搶人才」政策及因應日益增加的中港過境人流，為入境處的職位空缺帶來挑戰。為此，入境處積極調整招聘策略，研究優化招聘流程，如已截止的2023年度入境事務主任公開招聘，收到逾6,000份申請，入境處將於本周及下周六（5日及12日）增設體能測驗特別時段，並延長平日的體能測驗至黃昏時段，包括下周一至五（7日至11日），冀整體甄選過程提早於本年底完成。