大三學生考公僕 擬擴至更多職系

【本報訊】香港面對勞動力短缺，公務員亦是其中一個重災區。立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨日舉行會議，公務員事務局承認有約1.7萬名公務員短缺，為填補空缺當局早前容許未畢業的大學生投考公務員，接納大學3年級或將升讀3年級學生投考部分公務員職系崗位。有議員詢問政府何以留不住公務員、以及未有安排部分職系參與提早招聘的原因。當局回應指，因為部分職位要求具一定工作經驗，未納入提早招聘的安排中，又透露短短兩個月內，已有22個職系表明，於下一輪招聘時考慮大三學生，當中包括文職、專職及紀律部隊。

議員林健鋒指近年公務員流失情況嚴重，在2022年至2023年有逾一萬人離職，當中38%辭職，指當局雖用不少方法加強招聘，但關注措施的效果，以及留不住公務員的原因，以及如何調整。公務員事務局局長楊何蓓茵回應指，在採取有關措施後兩個月，已截止招聘的職系「顯著收多咗」，當中海關督察於2022年收到約4,000份申請，在2023年則收到逾7,000，上升接近一倍。

安排假期進行入職培訓 她又指，畢業前一年的學生一旦獲得有條件取錄，當局會和他們聯絡，例如安排在假期進行入職培訓，形容與他們關係密切，「當咗係家人一樣」，避免「因誤會而結合，因了解而分手」。

另一議員林琳關注，部分職系如新聞主任，為何未有列入三年級的招聘清單？林琳又要求政府加強在青年宿舍作公務員招聘。楊何蓓茵承諾會考慮在青年宿舍加強培訓工作，又指所有需要大學學歷的公務員職系，都容許職系本方招聘只餘一年畢業的學生。至於未有羅列部分職系，是因為部分職位未舉辦招聘展，或要求具一定工作經驗，和需要聘用的人數較少，所以毋須擴展，又透露不少公務員首長都歡迎提早聘請準畢業生，未來將擴展至更多職系。

針對人力短缺，港府近月推出「搶人才」措施，議員蘇長榮指有關措施有約6萬人成功獲批，但據他了解有不少人未有「工作方向」，問到政府會否將有關群體納入公務員體系。楊何蓓茵回應指，通過人才政策來港人士未必可以即時成為公務員，因為公務員需要有香港永久性居民身份。