暑熱指引僱主唔跟 清潔工氣喘頭暈

倡培訓了解新措施 籲納入年齡病史 勞工處《預防工作時中暑指引》推行逾兩月，惟其成效存疑。最新公布調查發現，逾六成受訪清潔工曾在工作期間出現身體不適情況，包括頭暈、呼吸困難等中暑徵狀。惟有近半受訪者從未聽過有關指引；七成人完全不了解指引內容及不知自己屬於哪個工種級別，反映指引宣傳效果不足。有團體建議當局就指引制訂全面在職培訓，並將年齡及病史納入指引制訂考慮範圍內，以配合不同工友的休息需要。

每日露天工作8小時 關注草根生活聯盟於上月14日至23日期間，以網上問卷形式訪問96名在旺角區垃圾站工作的清潔工，了解他們對指引的意見及推行現況。結果發現，近八成受訪工友需露天工作，長期處於酷熱天氣下，超過六成每日工時達8小時或以上。

調查又發現，有61.5%受訪者曾在工作期間出現身體不適，且大多為頭暈、呼吸困難、頭痛等中暑徵狀。不過，有近七成工友表示即使不舒服，當下亦會選擇繼續工作，因休息過後或需超時才能完成工作。

至於港府推行《暑熱指引》超過兩個月，惟有近半受訪工友表示不知道指引存在；即使聽過都有七成人表示，完全不了解指引內容及不知自己屬於哪一個工種級別，反映指引的宣傳效果不足，無法配合清潔工友目前的工作情況。

團體認為，當局應檢討指引的宣傳效果，建議在清潔工工作時間內提供在職培訓，仔細講解指引內容及預防中暑的方法；又認為目前指引制訂不全面，只考慮工作環境及工作時的勞動程度，建議將年齡及病史納入考慮範圍內，配合不同工友的休息需要。

有年過60的清潔工友表示，每日平均需露天工作8小時，面對酷熱天氣只能自備水及帽降溫消暑。他表示，工作時長期暴曬身體會出現不適，但即使不舒服亦未敢停下，因休息完又要「補鐘」完成餘下工作。

需補鐘唔敢停下休息 政府推出《預防工作時中暑指引》及「工作暑熱警告」，提示僱主及僱員採取適當措施以免高溫工作下中暑。「工作暑熱警告」分為黃色、紅色、黑色，分別代表工作環境的熱壓力頗高、甚高和極高。

根據指引，黃色暑熱警告生效時，戶外清潔工等中等勞動工作，需每工作45分鐘休息15分鐘，紮鐵工人等極度勞動工種，每工作15分鐘應休息45分鐘。不過，新指引非強制性，不具法律效力，被指難以約束僱主。