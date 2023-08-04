買地遭寮屋侵佔 市民申訴四年

【本報訊】部門歎慢板，小市民有冤無路訴，何況保障權益？有讀者指其位於西貢的私人土地被非法霸佔，僭建閘門圍起10間寮屋，其餘部分用作出租，對開空地擺放獨木舟及泊車。雖然相關違法行為放於眼前，受害讀者亦多年來向行政長官辦公室、地政總署、民政事務總署等舉報，惟相關部門卻闊佬懶理，問題至今仍未解決，據知霸佔者更擬逆權侵佔。

霸佔者疑為紀律部隊人員 讀者陳先生（化名）於2019年購買了一幅位於麥邊村的土地，買下才發現該處被人霸佔。他要求霸佔人離開無果，發律師信亦無用，對方更在寮屋外圍僭建閘門及架起鐵絲網。他向村民打聽，得知有人多年前租住上址，之後無交租，曾有南亞裔人士出入，懷疑是租客。此外，從村民口中得知，懷疑霸佔者為紀律部隊人員，因此橫行霸道。

陳向不同部門舉報，例如2021年10月向警方求助，惟警方回覆稱證據不足。經過多年反覆的投訴及舉報，今年4月始有進展，民政事務總署轄下的牌照事務處「放蛇」，證實有寮屋出租，但牌照事務處竟向他發信，指他是處所擁有人，涉違反《旅館業條例》擬提檢控，要求會面助查。隨後，地政總署忽然有所行動，向陳發信指土地有違規，要求他還原土地用途，否則取消寮屋登記。他質疑地政總署一直不作為，拖到牌照事務處行動後，才「喺兩三個月內做晒幾年做唔到嘅事！」

地政總署指有關私人土地屬舊批私人農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物（已登記寮屋除外）。根據西貢地政處紀錄，有關地段共有10個寮屋登記編號。地政處自2021年9月起接獲多宗投訴，指上址寮屋有違規情況及有人非法佔用私人土地。

地政處調查後發現上址一個閘門非法佔用政府土地，經土地管制行動後，閘門已移除；同時確認上址4個寮屋構築物有擴建或違規情況，已向寮屋佔用人和地段業權人發警告信要求糾正，否則會取消寮屋登記編號。其中一個寮屋構築物的建築物料與1982年寮屋管制登記的紀錄不符，處方已發信通知該寮屋登記編號會被取消。

處方亦於該私人土地發現沒有寮屋登記編號的構築物，已向地段業權人發出警告信，飭令糾正違契事項，否則釘契。處方又稱，一般而言處理私人土地被非法侵佔屬土地業權人責任，署方不會介入。

民政事務總署則稱，牌照處今年曾收到兩宗涉及麥邊村有處所懷疑經營無牌賓館的投訴，但為免影響調查，不能透露具體詳情。警方則稱，黃大仙警區於2021年10月接獲報案，事件列「求警調查」，報案人曾表示欲向相關人士採取民事法律行動，警方一直與報案人保持聯繫，將繼續按所搜集到的資料及實際情況調查，適時執法。