聘印傭成本暴升 小家庭揸頸就命

香港生活成本高企，大部分家庭都要為口奔馳，只能聘請外傭料理家務、照顧小孩和長者。印尼政府去年3月通過新例，要求僱主完全承擔相等於印傭一個月工資的行政費，本港僱主聘用一名印傭來港工作，需額外增加約5,000元開支，令總支出急升至兩萬多元。

現行政策下，印傭來港工作須自行支付部分培訓、交通、辦理護照的行政費用等，印尼政府擬進一步推動「印傭零收費」模式，將上述費用轉嫁香港僱主。現時僱主每聘用一名新來港印傭，需支付一萬多元中介費，當中約3,000至5,000元為對印傭的補貼，中介公司擔心新措施令成本急增，會影響港人聘請印傭意欲，同時亦可能令菲律賓倣效，齊齊「加價」。

目前全港有近14萬名印傭、約19萬名菲傭，聘請菲傭、印傭的中介費相若。一旦印尼單方面決定將費用轉嫁僱主，本港相關中介公司的生意自是首當其衝，但最受衝擊始終是香港小家庭。須知道，聘請外傭大都是普通家庭，絕非富貴人家；政府統計數據亦顯示，本港家庭入息中位數為29,800元，而外傭每月工資4,730元，再加上昂貴中介費，負擔不可謂不沉重。

相信所有僱主都有同感：千金難聘好工人。若外傭質素好、有交帶、對小孩和老人家有愛心，僱主即使付出較多中介費也是物有所值。然而事與願違，只要打開一些香港僱主群組或網站瀏覽，必然看到種種匪夷所思的外傭行徑，家裏工作做不好之餘，最激氣莫如博炒「跳工」，或以放假為名突然失聯，這情況在疫情期間、外傭供應吃緊之際最為顯著。

入境處因懷疑外傭跳工而拒批簽證個案，以往每年只有兩三百宗，但疫情期間的2021年急增至2,833宗。不少僱主均投訴，外傭來港隔離21天後，工作不足半年就離職跳槽，讓他們大失預算之餘，「最攞命」還是要再次付出另一筆中介費和機票錢請人，這也促使港府檢討《職業介紹所實務守則》，並擬提出多項修訂。

很明顯，有求就有供，當求過於供，另一方面就有能力「吊起來賣」。香港雙職家庭非常普遍，必須依靠外傭照顧家庭；而隨着人口老化，港府甚至預計，2047年需要60萬名外傭才能滿足安老服務。如此種種，皆讓外傭輸出國有「加價」的底氣。何況印尼國力近年有長足發展，儼然成為東盟主力一員，今時不同往日，傭工身價上升可謂必然結果。

問題是，作為僱主和資方，香港是否完全沒有議價能力？港府是否完全沒有責任？只能任人予取予求？正如本港中介指出，印尼政府2021年亦曾計劃在台灣落實「印傭零收費」，惟經當地政府談判後擱置，要求港府必須發聲保障本地僱主和中介權益。民生無小事，現屆政府言必稱「能做事，做成事」，是否說到做到，全港小家庭都在看着。