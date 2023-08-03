龍七公：煞住大白象才能防範灰犀牛

近日央媒曝光，甘肅榆中縣耗資近10億人民幣的市民公園，開工7年仍未完工開放，處閒置狀態。該縣是2019年才脫貧的國家級貧困縣，此前就因花費6,000多萬元建仿古城門被通報。為了市民公園這一大白象工程，今後榆中縣每年還需補貼投入財政資金5,000萬元，幾乎佔全縣年收入的十分之一。

好大喜功 遺爛攤子 國家財政部上周公布的數據顯示，截至今年6月末，全國地方政府債務餘額達37.8萬億元。這一數據尚處在官方限額之內。不過，除此之外，還有一些地方政府通過PPP（政府與社會資本合作）等模式進行基礎設施建設，其帶來的隱形債務，不僅成為沉重負擔，也猶如一頭兇猛咆哮的灰犀牛，堆積了金融風險，給經濟運行帶來隱患。

許多大白象工程就是這方面的典型代表。如貴州獨山縣，負債400億元打造豪華復古景區，申報多項健力士世界紀錄，結果財政破產，工程爛尾。劍河縣則耗資8,600萬元，建了座世界第一苗族女神像，比紐約自由女神還高一倍。這些縣與榆中縣一樣，都是國家級貧困縣，百姓生活艱困，民生欠帳眾多。主政者熱衷貼金、標榜政績，作為撈取升遷的籌碼，舉債興建各種大而無當的工程，將全縣拖入了填不滿的的黑窟窿，成為一筆呆帳、壞帳。

究其原因，很重要的一點是，決策程序缺乏監督制衡。動輒數千萬數億元的天價項目，往往是由涉事的主政者一把手、一言堂拍板通過立項，其他人唯唯諾諾。其後以「適度超前」為由，違規變相舉債，追求快速見效出成績，自身升官而去，爛攤子留給後人，直至資金斷裂而爆雷。所以，這些項目都不是突然飛出的黑天鵝，而是慢慢壯大的灰犀牛。

地方官員之所以對形象工程、面子工程、盆景工程樂此不疲，一方面是扭曲錯位的政績觀，好大喜功，急功近利；另一方面是巨大的尋租機會驅使。「大白象」的波濤泡沫下，往往是官商勾結、利益勾兌的暗流湧動。貴州獨山縣多任縣委書記、縣長被查辦。已落台的廈門市原人大主任陳家東，盲目決策新建的6座驛站大多荒廢，歌劇院項目則因投資太大、不切實際淪為「半拉子工程」。

實際上，內地近幾年對地方債的監管力度一直加強。上月底政治局會議也強調，「要有效防範化解地方債務風險，制訂實施一籃子化債方案。」新修訂的黨紀處分條例也單列了一條規定，對盲目舉債、鋪攤子、上項目，搞勞民傷財的形象工程、政績工程的官員，視情節輕重給予撤職、開除黨籍等處分。

要真正防範灰犀牛，就要切實煞住大白象。鐵拳肅貪、加大問責懲戒力度固然重要，但往往已造成無可挽回的損失。更緊要的，應是建立相匹配的政績約束制度、及時有效的財政考核機制、政策出台前的科學評估機制，暢通民意表達反饋管道，將風險扼殺在萌生之初，避免民脂民膏付之東流。