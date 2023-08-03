笑看天下：美國精神冇「廢老」

其實，早喺上月中旬特朗普已「預告」佢收到特別檢察官史密斯嘅通知函，指佢被大陪審團列為2021年國會山莊騷亂嘅調查對象，佢已經話「這幾乎代表會被捕和起訴」。當時美媒亦指出，史密斯及其檢察官似乎已搜集了特朗普和其盟友推翻敗選所使用連串策略嘅證據。果不其然，今趟起訴書長達45頁，史密斯喺司法部開記者會，指會確保快速審訊，讓證據盡快呈法庭，並由國民組成嘅陪審團作判斷，佢強調未定罪前，被告仍是清白的。嗱！今次已係4個月內特朗普第3度被刑事起訴，佢嘅競選團隊於社交媒體表示，特朗普一直遵守法律，形容呢宗訴訟係政治迫害，令人想起納粹德國。