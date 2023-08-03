冰鑑春秋：賴清德窮得只剩杧果乾

賴清德不久前才宣稱：「有人說選民進黨就會戰爭，這並非事實。」強調自己當選會穩定兩岸局勢，想要淡化兵凶戰危的氣氛。結果這兩天卻再度宣稱：「中國要拿台灣不是這幾年的事，不是民進黨執政、不是蔡英文當總統、不是賴清德要選總統，中國才開始要打台灣，而是已經幾十年了。」又把杧果乾（亡國感）拿出販賣了。

照道理說，美國才剛關切賴清德「走入白宮」的說法，賴清德此時要嘛就是避免提及兩岸問題，要嘛就是附和美國的說法呼籲兩岸和平，卻在這時候又拿大陸要打台灣來催票，難道賴清德手上除了杧果乾外，就沒有別的招數了嗎？

賴清德表面上雖然民調領先，枱面下卻是危機四伏。首先，英系到目前為止仍然貌合神離，並沒有真的盡心盡力為賴清德輔選。再來，賴清德自己的本命區台南接二連三的爆發弊案爭端，司法程序都會在年底前開始上路，將為選情投下變數。他自己主導的所謂民主大聯盟已經有6個人因為各種問題退選，讓賴清德淪為笑柄；更糟的是，去年招致民進黨大敗的學術界抄襲醜聞，仍舊形成一個個地雷，隨時會在賴清德的選舉道路上引爆。

蔡英文執政7年，除了鬼扯的所謂經濟20年來最好外，根本沒有拿得出的政績；只看到邦交國分崩離析，萊豬核食不斷退讓，台積電被迫出走。美國拿了台灣好幾千億元軍購款卻不給武器，還誇稱要軍援台灣，日本兵推更是推到要出兵就戛然而止，連裝都懶得裝。這些都被台灣人看在眼內，賴清德又要怎麼去說服台灣人相信，民進黨繼續執政會更好呢？面對超過60%下架民進黨的民意，賴清德別無選擇，只剩下賣杧果乾團結獨派，然後就只能靜待在野自己內鬥了。